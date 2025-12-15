Подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете оказался бывшим военным

Телекомпания CNN со ссылкой на информированные источники раскрыла некоторые детали биографии Бенджамина Эриксона — мужчины, задержанного в связи со стрельбой в Брауновском университете (Провиденс, штат Род Айленд).
Выяснилось, что 24 летний подозреваемый имеет опыт военной службы. В рядах американской армии он находился с 2021 по 2024 год. За это время Эриксон прошёл специализированную снайперскую подготовку.
Он выполнял задачи по обеспечению безопасности во время мероприятий с участием главы государства. Профессионализм и добросовестность Эриксона были отмечены наградой — медалью «За безупречную службу».
Помимо военной карьеры, задержанный уделял внимание и образованию. Он записался на дистанционные курсы по психологии в Университете Висконсин Милуоки, а впоследствии продолжил учёбу, переведясь в Брауновский университет.
