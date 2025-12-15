Ричмонд
Подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете оказался бывшим военным

В Брауновском университете произошла стрельба, есть жертвы.

Источник: Комсомольская правда

Телекомпания CNN со ссылкой на информированные источники раскрыла некоторые детали биографии Бенджамина Эриксона — мужчины, задержанного в связи со стрельбой в Брауновском университете (Провиденс, штат Род Айленд).

Выяснилось, что 24 летний подозреваемый имеет опыт военной службы. В рядах американской армии он находился с 2021 по 2024 год. За это время Эриксон прошёл специализированную снайперскую подготовку.

Он выполнял задачи по обеспечению безопасности во время мероприятий с участием главы государства. Профессионализм и добросовестность Эриксона были отмечены наградой — медалью «За безупречную службу».

Помимо военной карьеры, задержанный уделял внимание и образованию. Он записался на дистанционные курсы по психологии в Университете Висконсин Милуоки, а впоследствии продолжил учёбу, переведясь в Брауновский университет.

Ранее KP.RU сообщал, что подозреваемый в покушении на Трампа американец Райан Рут планировал вступить в ряды наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ).