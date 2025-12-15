Спецслужбы Украины начали вербовать российских подростков через чаты знакомств

Речь идёт о тактике, при которой подростков находят через боты знакомств в Telegram и вовлекают в противоправные действия. Источники уточнили, что кураторы представляются девушками, договариваются о встречах и в ходе переписки уточняют адреса торговых центров. После этого подросткам направляют видеосообщения с мужчиной в военной форме, который благодарит за «помощь ВСУ».