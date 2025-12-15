Kyodo: зоопарки Японии впервые за полвека могут остаться без китайских панд

Напомним, отношения между Токио и Пекином обострились после того, как новый японский премьер-министр Санаэ Такаити выступила в парламенте и заявила, что возможный военный кризис вокруг Тайваня будет представлять «экзистенциальную угрозу» для Японии. Глава правительства подчеркнула, что в связи с этим её страна может воспользоваться «правом на коллективную самооборону». Китайские власти осудили слова Такаити.