Kyodo: зоопарки Японии впервые за полвека могут остаться без китайских панд

Японские зоопарки впервые за полвека рискуют остаться без китайских панд из-за отношений между Токио и Пекином, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.
Сейчас в Японии находятся две панды из КНР, имеющих клички Сяо-Сяо и Лей-Лей. Они были арендованы у Китая и являются главной достопримечательностью токийского зоопарка Уэно.
Собеседники журналистов утверждают, что животные будут возвращены в КНР в январе 2026 года. При этом официальный срок аренды указанных млекопитающих истекает в феврале.
В Японии опасаются, что из-за обострения отношений с Китаем Пекин может не согласиться на аренду новых панд. В публикации уточняется, что в китайской прессе и социальных сетях уже упоминались подобные инициативы.
Напомним, отношения между Токио и Пекином обострились после того, как новый японский премьер-министр Санаэ Такаити выступила в парламенте и заявила, что возможный военный кризис вокруг Тайваня будет представлять «экзистенциальную угрозу» для Японии. Глава правительства подчеркнула, что в связи с этим её страна может воспользоваться «правом на коллективную самооборону». Китайские власти осудили слова Такаити.
В конце ноября стало известно, что на фоне обострения двусторонних отношений с Токио в Китае начали массово отменять выступления артистов из Японии и показы японских аниме.