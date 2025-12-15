Волейболистки «Уралочки» обыграли «Ленинградку» в матче чемпионата России

Екатеринбургская команда «Уралочка-НТМК» открыли второй круг чемпионата России уверенной победой на домашней арене над «Ленинградкой». Матч, проходивший в Нижнем Тагиле 14 декабря, завершился со счетом 3:0 (25:17, 25:15, 25:22).
Самыми результативными стали Елизавета Протопопова, набравшая 17 очков, Бранка Тица с 12 очками, а также Елизавета Фитисова и Ольга Ваганова, набравшие по 11 очков.
Таким образом, волейболистки «Уралочки» одержали 9 побед в 13 матчах. Сейчас команда с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице.
Следующая игра пройдет в Екатеринбурге, 19 декабря «Уралочка» сыграет с красноярским «Енисеем».