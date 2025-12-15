Волейболистки «Уралочки» обыграли «Ленинградку» в матче чемпионата России

Екатеринбургская команда «Уралочка-НТМК» открыли второй круг чемпионата России уверенной победой на домашней арене над «Ленинградкой». Матч, проходивший в Нижнем Тагиле 14 декабря, завершился со счетом 3:0 (25:17, 25:15, 25:22).