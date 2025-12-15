Ричмонд
Волейболистки «Уралочки» обыграли «Ленинградку» в матче чемпионата России

Домашняя игра завершилась для свердловских спортсменок со счетом 3:0.

Источник: ВК "Уралочка-НТМК"

Екатеринбургская команда «Уралочка-НТМК» открыли второй круг чемпионата России уверенной победой на домашней арене над «Ленинградкой». Матч, проходивший в Нижнем Тагиле 14 декабря, завершился со счетом 3:0 (25:17, 25:15, 25:22).

Самыми результативными стали Елизавета Протопопова, набравшая 17 очков, Бранка Тица с 12 очками, а также Елизавета Фитисова и Ольга Ваганова, набравшие по 11 очков.

Таким образом, волейболистки «Уралочки» одержали 9 побед в 13 матчах. Сейчас команда с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице.

Следующая игра пройдет в Екатеринбурге, 19 декабря «Уралочка» сыграет с красноярским «Енисеем».