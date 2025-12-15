Губернатор: Сохраняя лучшие традиции прошлого, Братск уверенно двигается навстречу новым свершениям

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, 12 декабря городу исполнилось 70 лет. Глава региона принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных этому событию.
Одним из центральных стал общегородской митинг в сквере Первостроителей, который был благоустроен по программе ФКГС, с 2025 года включенной в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Кроме того, глава региона встретился и пообщался с ветеранами-первостроителями города.
«Этот юбилей стал возможным благодаря мужеству и трудолюбию многих поколений братчан, вложивших душу и сердце в развитие родного края. Сегодня мы особо отмечаем заслуги тех, кто положил начало Братску, чьи руки строили знаменитую ГЭС, жилые кварталы, предприятия, ставшие гордостью всей Сибири. Сегодня Братск — современный, перспективный город с крупным промышленным и социальным потенциалом. Сохраняя лучшие традиции прошлого, Братск уверенно двигается навстречу новым свершениям», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Особые слова признательности глава региона адресовал ветеранам-первостроителям. Игорь Кобзев отметил, что для всех жителей Братска и Иркутской области они являются примером безграничной силы духа, самоотверженности, трудолюбия, высокого профессионального мастерства.
С поздравлениями и словами благодарности к жителям обратились мэр Братска Александр Дубровин и сенатор Российской Федерации Андрей Чернышев.
«Тысячи молодых энтузиастов приехали сюда, оставив родные дома, чтобы построить будущее нашей Родины. Именно тогда родился наш прекрасный город, ставший домом для многих поколений жителей. Мы гордимся нашими ветеранами-первостроителями, чья энергия и трудолюбие сделали возможным создание такого уникального места, где сочетаются красота природы и мощь человеческой воли. Мы будем бережно хранить память о тех событиях, заботиться о городе и передавать любовь к нему будущим поколениям», — сказал Александр Дубровин.
«Братск вырос из всесоюзной стройки в крупный индустриальный центр, сохранив при этом теплоту и душевность сибирского города. Сегодня Братск продолжает развиваться, реализуя новые проекты в промышленности, образовании, культуре и социальной сфере. В день юбилея выражаю благодарность всем, кто вносит вклад в развитие города: ветеранам, передающим молодому поколению традиции трудолюбия и взаимной поддержки; работникам предприятий, обеспечивающим экономическую стабильность региона; представителям социальной сферы, заботящимся о здоровье и образовании горожан; активистам и волонтерам, делающим городскую жизнь насыщеннее и интереснее», — обратился к жителям города Андрей Чернышев.
В рамках юбилейной программы состоялся благодарственный молебен в ознаменование Дня города Братска в Соборе Рождества Христова. Игорь Кобзев принял участие в службе, а также осмотрел помещения храма: детскую комнату, где проходят занятия для малышей, пока родители на службе, библиотеку, литературное кафе.
В Братском городском музее истории освоения Ангары глава региона ознакомился с выставкой «Братск от острога до города». На ней представлено около 100 графических, живописных, декоративных работ из фондов музея. Экспозиция условно разделена на две части: первая показывает освоение сибирской земли первопроходцами-казаками, вторая посвящена индустриальному развитию — строительству ГЭС и самого Братска.