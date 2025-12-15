Губернатор: Сохраняя лучшие традиции прошлого, Братск уверенно двигается навстречу новым свершениям

«Братск вырос из всесоюзной стройки в крупный индустриальный центр, сохранив при этом теплоту и душевность сибирского города. Сегодня Братск продолжает развиваться, реализуя новые проекты в промышленности, образовании, культуре и социальной сфере. В день юбилея выражаю благодарность всем, кто вносит вклад в развитие города: ветеранам, передающим молодому поколению традиции трудолюбия и взаимной поддержки; работникам предприятий, обеспечивающим экономическую стабильность региона; представителям социальной сферы, заботящимся о здоровье и образовании горожан; активистам и волонтерам, делающим городскую жизнь насыщеннее и интереснее», — обратился к жителям города Андрей Чернышев.