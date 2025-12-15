Челябинск стал победителем конкурса «Культурная столица — 2027»

В воскресенье, 15 декабря 2025 года, в Москве, в Национальном центре «Россия» назвали победителя конкурса «Культурная столица — 2027». Им стал Челябинск, сообщили СМИ.
В финальном этапе он обошёл Новосибирск, Вологду, Калугу, Рязань, Сочи, Ставрополь и Ульяновск. А их, в свою очередь, определили в ходе первого этапа по итогам презентации.
Города, прошедшие во второй этап, готовили проекты программ, которые планируют реализовать в качестве Культурной столицы года, и презентовали их на торжественной церемонии в Москве. Оргкомитет определил победителя по совокупности оценок, выставленных экспертами на всех этапах конкурса.
Именно экспертное мнение позволило Челябинску занять первое место, так как по итогам народного голосования наибольшее количество голосов набрал Новосибирск, за который проголосовали 400 тысяч человек, а за столицу Южного Урала — 270 тысяч.
В Национальном центре «Россия» объяснили, что статус Культурной столицы даст новые возможности для развития города. Обладатель этого титула станет местом для проведения значимых мероприятий всероссийского масштаба.