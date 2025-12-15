Студенты из Башкирии помогают в обработке обращений Путину

Студенты из Башкирии помогают в обработке обращений, которые поступают на прямую линию с президентом Путиным. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 по московскому времени.
Как сообщают в башкирском отделении Народного фронта, представители республики работают в большой объединенной редакции программы «Итоги года с Владимиром Путиным». В колл-центре работают волонтёры Молодёжки, их 4 человека. В числе участников Мария Гельман — заместитель руководителя Молодежки Народного фронта РБ, боец студенческого специализированного отряда «Колос» Башкирского государственного аграрного университета, участница программы профессионального обучения студотрядов республики. Для нее это первый выезд на «прямую линию». В обязанности студентки входит прием и обработка входящего вызова, помощь в формулировании поступившего вопроса для дальнейшей передачи в отработку компетентных органов. По словам девушки, в основном звонки поступают с вопросами, связанными с ЖКХ и здравоохранением.
Напомним, текстовые и видеовопросы президенту России можно отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Кроме того, можно воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX. Вопросы будут приниматься вплоть до окончания программы 19 декабря.
Отметим, что 14 декабря сообщалось, что на прямую линию поступило 459 тысяч звонков, 251 тысяча вопросов через мессенджер MAX, 176 тысяч СМС-сообщений и 136 тысяч обращений через соцсети, а также 40 тысяч вопросов через сайт и 14 тысяч вопросов через приложение.