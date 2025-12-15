Студенты из Башкирии помогают в обработке обращений Путину

Как сообщают в башкирском отделении Народного фронта, представители республики работают в большой объединенной редакции программы «Итоги года с Владимиром Путиным». В колл-центре работают волонтёры Молодёжки, их 4 человека. В числе участников Мария Гельман — заместитель руководителя Молодежки Народного фронта РБ, боец студенческого специализированного отряда «Колос» Башкирского государственного аграрного университета, участница программы профессионального обучения студотрядов республики. Для нее это первый выезд на «прямую линию». В обязанности студентки входит прием и обработка входящего вызова, помощь в формулировании поступившего вопроса для дальнейшей передачи в отработку компетентных органов. По словам девушки, в основном звонки поступают с вопросами, связанными с ЖКХ и здравоохранением.