Жителям высотки на 1905 года в Новосибирске удалось выселить салон эротического массажа «Nuance»

Жители высотки на улице на 1905 года в Новосибирске избавились от неприятного соседа, каковым считали салон эротического массажа, который около месяца назад открылся в их доме. Об этом один из жителей рассказал Сиб.фм 15 декабря.
«После публикации вашего материала о салоне “Nuance” владельцы массажки пару дней подумали, а затем решили съехать. Непонятно, что их больше смутило: резонанс в СМИ и соцсетях или предстоящий визит правоохранителей. Могу сказать, что в эти выходные салон уже не работал, как сообщили собственники, они съезжают отсюда насовсем. Для нас это победа», ― сказал житель высотки.
8 декабря на Сиб.фм вышел материал о деятельности массажного салона «Nuance». Владельцы называют его «отелем впечатлений», предоставляя клиентам номера в ночное время суток и услуги «эротического массажа с дополнительными опциями на вкус заказчика».
Примечательно, что ранее в этом же помещении несколько лет работал другой салон под названием «Молен руж». Его закрытия тоже удалось добиться после огласки в СМИ.