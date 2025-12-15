7 претендентов на пост мэра Екатеринбурга, морозы и назначение в «Урал»: девять свердловских событий недели

На пост мэра Екатеринбурга выдвинулись семь кандидатов.
Прошлая неделя в Свердловской области оказалась богата на события, от которых зависит жизнь не только отдельных людей, но и всех жителей региона. Среди них — утверждение бюджета на 2026 год и формирование итогового списка кандидатов на пост мэра Екатеринбурга. Обсуждали свердловчане и ротации в ФК «Урал», и первое в РФ наказание по новой статье, под которое попал житель Каменска-Уральского. Подробнее об этих и других событиях — в традиционном дайджесте URA.RU.
Мэр Екатеринбурга подвел итоги пятилетки в кругу СМИ.
Срок полномочий Орлова истекает в феврале 2026-го.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов устроил встречу с 30 редакторами ведущих СМИ города, чтобы подвести итоги своей пятилетней работы в преддверии окончания срока полномочий. К тезисам, которые можно выделить по итогам мероприятия, относятся: увеличение стоимости реконструкции дорожной развязки у концерна «Калина» до 9 млрд рублей, решение суда обязать федеральных властей восстановить усадьбу Харитонова-Расторгуева, намерения Орлова сохранить свою команду при переизбрании и его заявление о серьезных испытаниях для Екатеринбурга в течение следующих лет — бюджетные ограничения и возвращение бойцов из зоны спецоперации. Самые важные заявления Орлова URA.RU фиксировало в онлайн-трансляции.
В списке кандидатов на пост мэра Екатеринбурга оказались семь человек.
По новым правилам, минимум двух кандидатов представит на думу лично губернатор Паслер.
Региональная комиссия завершила прием предложений от общественных организаций и политических партий о кандидатурах на пост главы Екатеринбурга. Выдвинуты семь человек.
«Единая Россия», Общественная палата Свердловской области и Ассоциация советов муниципалитетов выдвинули действующего мэра Алексея Орлова. От ЛДПР — участник СВО Владимира Кузнецова. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» выдвинула депутата заксобрания Екатерину Есину. «Новые люди» — руководителя реготделения Ирину Виноградову. Ассоциация советов муниципалитетов также предложила главу Сысерти Дмитрия Нисковских. Общественная палата региона — директора Института экономики УрО РАН Юлию Лаврикову. Самовыдвиженцем выступил Жаргал Сушкеев. Подробнее о каждом — в биографической сбойке URA.RU.
Депутаты решили будущее области и Екатеринбурга на целый год.
Большая часть бюджета будет направлена на социальную сферу.
Парламентарии заксобрания окончательно утвердили бюджет Свердловской области на следующий год. Расходную часть увеличили на 2,7 млрд рублей до 539 млрд рублей при доходной в 507 млрд. Большая доля средств — около 70% — будет направлена на социальную сферу.
Что касается уральской столицы, то в думе приняли проект бюджета города на 2026 год в первом чтении, но перед этим раскритиковали его. Главные претензии депутатов были связаны со статьями о ремонте дорог и строительством социальных объектов — на них денег предусмотрено не так много, как хотели бы некоторые. При этом бюджет вырос на 10,6 млрд рублей — до 100 млрд рублей при расходах в 103,6 млрд. Таким образом, дефицит составит 3,6 миллиарда рублей.
На замену главному тренеру «шмелей» пришел легенда «коней».
Главный тренер ФК «Урал» Мирослав Ромащенко внезапно принял решение об отставке. Контракт с наставником расторгнут по соглашению сторон. Буквально через три дня на освободившееся места назначили Василия Березуцкого (играл за ЦСКА с 2002 по 2018 год), который последние годы тренировал азербайджанскую команду «Сабах» — с ней он выиграл кубок страны. В 2014 году новый тренер ФК «Урал» был капитаном сборной России. В этом же амплуа он вывел сборную на первый матч чемпионата Европы в 2016 году.
ЦСКА — один из старейших клубов в России. Свое название «кони» они получили из-за исторических связей с конюшнями, где располагались их базы и стадионы. Также из-за ассоциаций с армейской конницей и символики силы и выносливости, что стало неотъемлемой частью идентичности клуба и его талисманом (Конь Кумир). Березуцкий был главным защитником «коней». За все время Березуцкий сыграл почти 400 игр за московский клуб. После своего последнего матча летом 2018 года он закончил свою профессиональную карьеру в качестве игрока.
Свердловчанин стал первым в РФ, наказанным по новой «экстремистской» статье.
Мужчине назначили штраф в три тысячи рублей.
В Каменске-Уральском суд вынес приговор 20-летнему медбрату Сергею Глухих, которого признали виновным по новой «экстремистской» статье — 13.53 КоАП РФ (поиск заведомо экстремистских материалов…). По мнению обвинения, Сергей якобы намеренно искал информацию о запрещенных в РФ боевых соединениях. За это ему назначили штраф в три тысячи рублей. Дело по такой статье стало первым в РФ, сказал адвокат Сергей Барсуков. Подробнее о ходе громкого дела — в сюжете URA.RU.
Погода побила рекорд в Свердловской области.
В Свердловской области 9 декабря стал самым холодным зимним днем в этом году. Температура опустилась нижем отметки в −30 градусов. Ситуация в Екатеринбурге усложнялась мощным снегопадом, что привело к дорожным коллапсам и высоким ценам на такси. Новости по этой теме агентство собирало в онлайн-трансляции.
Огромный парк развлечений готовят к Новому году в Екатеринбурге.
Парк будет работать больше двух недель.
В преддверии Нового года в «Екатеринбург-ЭКСПО» откроется первый новогодний мультимедийный парк на Урале «Фабрика Деда Мороза». Его разместят на площади 3000 квадратных метров и построят из 12 интерактивных локаций. Посетить локацию можно будет с 27 декабря по 11 января.
Пассажиры больше суток не могли вылететь из Кольцово.
Два рейса авиакомпании Almasair Universal Airlines в Хургаду (Египет) вылетели из екатеринбургского аэропорта Кольцово спустя более 30 часов. К делу подключилась транспортная прокуратура. По данным ведомства, в течение всего времени пассажирам предоставляли горячую еду, напитки и место проживания.
Свердловские туристы пропали у горы Ослянка в Пермском крае.
Туристы перестали выходить на связь 13 декабря.
Команда друзей из Екатеринбурга и Верхней Пышмы 13 декабря отправились на снегоходах к горе Ослянка. Последний раз их видели возле одной из рек, после чего группа пропала и не выходила на связь. Спасатели начали поиски, когда группа не вернулась к точке сбора. Всего в компании было 15 человек, однако двое из них раньше всех вернулись на базу.
Спасательную операцию омрачала и погода: в этом районе активно шел снег, наблюдалась вьюга, а также морозы. К 22 спасателям добавились волонтеры, которые также собираются на поиски. У туристов с собой могли быть еда, вода и топливо, что может позволить им пережить холодные ночи. Подробнее о ситуации — в материале агентства.