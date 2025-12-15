7 претендентов на пост мэра Екатеринбурга, морозы и назначение в «Урал»: девять свердловских событий недели

ЦСКА — один из старейших клубов в России. Свое название «кони» они получили из-за исторических связей с конюшнями, где располагались их базы и стадионы. Также из-за ассоциаций с армейской конницей и символики силы и выносливости, что стало неотъемлемой частью идентичности клуба и его талисманом (Конь Кумир). Березуцкий был главным защитником «коней». За все время Березуцкий сыграл почти 400 игр за московский клуб. После своего последнего матча летом 2018 года он закончил свою профессиональную карьеру в качестве игрока.