В новогоднюю ночь в Челябинске ожидается легкий мороз. Скрин

В Челябинске обещают слабый мороз на Новый год.
В Челябинске в ночь с 31 декабря по 1 января ожидается около −14 градусов мороза. Об этом говорится в прогнозе погоды.
«Вечером 31 декабря столбик термометра опустится до −14 градусов. Днем 1 января будет −13 градусов. Ветер порывами до 9 метров в секунду», — сообщается на сайте Gismeteo. Осадки маловероятны, днем прогнозируется пасмурная погода.
Погода в Челябинске.
По данным Гидрометцентра России в декабре 2025 года средняя месячная температура воздуха в северной части Южного Урала ожидается на один градус выше многолетних значений. В южной части — около нормы: от −11 до −14 градусов.