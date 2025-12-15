Ричмонд
В новогоднюю ночь в Челябинске ожидается легкий мороз. Скрин

В Челябинске в ночь с 31 декабря по 1 января ожидается около −14 градусов мороза. Об этом говорится в прогнозе погоды.

В Челябинске обещают слабый мороз на Новый год.

«Вечером 31 декабря столбик термометра опустится до −14 градусов. Днем 1 января будет −13 градусов. Ветер порывами до 9 метров в секунду», — сообщается на сайте Gismeteo. Осадки маловероятны, днем прогнозируется пасмурная погода.

Погода в Челябинске.

По данным Гидрометцентра России в декабре 2025 года средняя месячная температура воздуха в северной части Южного Урала ожидается на один градус выше многолетних значений. В южной части — около нормы: от −11 до −14 градусов.