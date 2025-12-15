Голливудский режиссер Роб Райнер и его супруга найдены мертвыми в своем доме

Тела, обнаруженные в доме в Лос-Анджелесе, принадлежат голливудскому режиссеру Робу Райнеру и его жене Мишель. Об этом стало известно в понедельник, 15 декабря.
По предварительным данным, у обоих обнаружены ножевые ранения. Опознание осложнилось из-за пожара, вспыхнувшего в здании. Расследование причин смерти и обстоятельств инцидента продолжается, передает TMZ.
Райнеру было 78 лет, а его жене Мишель — 68.
Наиболее известной актерской работой Роба Райнера была роль в сериале «Все в семье». Он также был режиссером таких картин, как «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик».
Еще один инцидент произошел в сентябре: на парковке в Лос-Анджелесе в багажнике автомобиля музыканта D4vd обнаружили человеческие останки. Городская полиция обратила внимание на эвакуированную машину рэпера 8 сентября после поступивших жалоб на неприятный запах из нее, после чего нашла в ее багажнике труп. Позже стало известно, что они принадлежат 15-летней Селесте Ривас Эрнандес, которая пропала в апреле 2024 года.