Хабаровский край помог восстановить важные объекты в Дебальцево

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин посетил город Дебальцево в ДНР, где оценил результаты шефской помощи от региона, — сообщает его телеграм-канал.
«Местные жители искренне благодарят Хабаровский край за шефскую помощь, и в этом году действительно получилось много сделать», — написал он.
Одним из главных объектов стал лифт в Центральной районной больнице. Местные жители несколько лет обходились без него, что создавало трудности для пациентов. «Я сам вместе с главным врачом проверил — всё работает! Медики говорят, что лифт в больнице — критически необходимая вещь», — отметил Демешин.
Восстановили и бассейн ФСК «Локомотив», который после ремонта в 2022 году вновь разрушили снаряды ВСУ. «Мы не сдались и начали всё заново. Сейчас на дорожках вовсю тренируются пловцы. А в будущем году хотим построить второй корпус ФСК с игровыми залами и площадками для проведения соревнований», — сообщил губернатор.
Также провели ремонт Центральной городской библиотеки. «После обстрелов она выглядела совсем плохо, но теперь здание не узнать. Президентский нацпроект “Семья” позволил создать на базе учреждения модельную библиотеку, которая становится современным культурным и духовным центром города», — добавил Демешин.
«Дебальцево живёт, развивается, ставит рекорды и строит планы. Перед Новым годом наша поддержка особенно важна, поэтому будем её продолжать!» — подчеркнул губернатор.