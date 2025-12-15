Пермский детский лагерь выплатит 330 тысяч рублей матери за травму сына

Мальчик упал во время спортивных игр.
Пермячка отправила сына в лагерь «Комета», где мальчик травмировался. Женщина подала в суд на администрацию лагеря и отсудила 330 тысяч рублей. Об этом сказано в решении Свердловского районного суда, копия которого имеется в редакции URA.RU.
«Пермячка купила путевку в ООО “Галактика” в детский загородный лагерь “Комета”. Стоимость поездки составляла 45 тысяч рублей. В лагере проводили спортивное мероприятие, во время которого ребенку был причинен вред. Суд решил взыскать с ООО “Галактика” в пользу матери 330 тысяч рублей», — сказано в документах.
Уточняется, что мальчика заставили принять участие в эстафете. Ребенку нужно было пробежать спиной вперед. Он упал и сломал руку. Мальчика сначала показали врачу, который работает в лагере. Затем отвезли в травмпункт, где ребенку сделали рентген. Врачи рекомендовали обратиться в краевую детскую больницу, так как была необходима операция. Директор лагеря отвезла ребенка в Пермь, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Родители посчитали, что этого недостаточно и подали на лагерь в суд, который обязал администрацию выплатить матери 220 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 110 тысяч рублей штрафа.