Пермский детский лагерь выплатит 330 тысяч рублей матери за травму сына

Уточняется, что мальчика заставили принять участие в эстафете. Ребенку нужно было пробежать спиной вперед. Он упал и сломал руку. Мальчика сначала показали врачу, который работает в лагере. Затем отвезли в травмпункт, где ребенку сделали рентген. Врачи рекомендовали обратиться в краевую детскую больницу, так как была необходима операция. Директор лагеря отвезла ребенка в Пермь, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Родители посчитали, что этого недостаточно и подали на лагерь в суд, который обязал администрацию выплатить матери 220 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 110 тысяч рублей штрафа.