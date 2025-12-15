Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Димаш Кудайберген завершил трехлетний мировой тур

Димаш Кудайберген начал свой концертный тур с шоу «Stranger» в Алматы в 2022 году и завершил 12 февраля большим концертом в Риге, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт артиста.

Источник: Nur.kz

Как сообщили на сайте Димаша Кудайбергена, за три года артист выступил в Алматы, Ереване, Анталье, Куала-Лумпуре, Гонконге, Будапеште, Стамбуле, Астане, Праге, Дюссельдорфе, Нью-Йорке, Мехико, Барселоне, Лондоне и Берлине. Финальной точкой мирового тура «Stranger» стала столица Латвии.

Отмечается, что 12 декабря на большой арене Xiaomi Arena в Риге шоу Димаша Кудайбергена создало атмосферу праздника, приближая наступающее Рождество и Новый год. Артист общался со зрителями на казахском, английском и латышском языках.

Предваряя выступление с композицией «S.O.S.», Димаш впервые обратился к зрителям со сцены в качестве глобального посла доброй воли международной организации по миграции — агентства ООН по миграции.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше