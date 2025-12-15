Димаш Кудайберген завершил трехлетний мировой тур

Как сообщили на сайте Димаша Кудайбергена, за три года артист выступил в Алматы, Ереване, Анталье, Куала-Лумпуре, Гонконге, Будапеште, Стамбуле, Астане, Праге, Дюссельдорфе, Нью-Йорке, Мехико, Барселоне, Лондоне и Берлине. Финальной точкой мирового тура «Stranger» стала столица Латвии.
Отмечается, что 12 декабря на большой арене Xiaomi Arena в Риге шоу Димаша Кудайбергена создало атмосферу праздника, приближая наступающее Рождество и Новый год. Артист общался со зрителями на казахском, английском и латышском языках.
Предваряя выступление с композицией «S.O.S.», Димаш впервые обратился к зрителям со сцены в качестве глобального посла доброй воли международной организации по миграции — агентства ООН по миграции.