Объявлено, что Челябинск стал культурной столицей России 2027 года

Челябинск получил статус «Культурной столицы 2027 года» по итогам федерального конкурса среди российских городов.

Челябинск получил статус «Культурной столицы 2027 года» по итогам федерального конкурса среди российских городов. Церемония подведения итогов состоялась в Москве.

Решение было принято по результатам отбора, в финал которого вышли восемь городов: Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск. В итоге именно южноуральский мегаполис был признан победителем основного конкурса, передает ТАСС.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что Челябинск готов достойно провести год в статусе культурной столицы. По его словам, развитие культурной среды должно быть приоритетом не только для Москвы, но и для всех регионов страны.

Параллельно были подведены итоги дополнительных номинаций. В категории «Народное голосование» победил Новосибирск. Дипломы в номинации «Восходящая звезда» получили Архангельск и Владикавказ. В категории «Успешный дебют» отметили Гатчину, Ижевск и Липецк. За «Преемственность и целеустремленность» наградили Нальчик и Сыктывкар. Отдельно были вручены дипломы Донецку и Луганску в специальной номинации «Успешный дебют и воля к победе».

На церемонии было зачитано обращение первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. В нем отмечалось, что конкурс «Культурная столица года», который проводится с 2023 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стал одним из значимых общенациональных проектов. По оценке администрации президента, участие городов в конкурсе способствует росту туристической привлекательности регионов и формированию новых точек развития.

В настоящее время статус культурной столицы носит Грозный — в 2025 году. В 2026 году это звание перейдет к Омску. Челябинск станет следующим городом, который получит этот статус.

Конкурс проводится ежегодно. Участвовать в нем могут административные центры субъектов РФ и городские округа с населением не менее 200 тыс. человек. Победителю предоставляется право в течение года реализовывать расширенную культурную программу федерального масштаба.

