Объявлено, что Челябинск стал культурной столицей России 2027 года

Челябинск получил статус «Культурной столицы 2027 года» по итогам федерального конкурса среди российских городов. Церемония подведения итогов состоялась в Москве.
Решение было принято по результатам отбора, в финал которого вышли восемь городов: Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск. В итоге именно южноуральский мегаполис был признан победителем основного конкурса, передает ТАСС.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что Челябинск готов достойно провести год в статусе культурной столицы. По его словам, развитие культурной среды должно быть приоритетом не только для Москвы, но и для всех регионов страны.
Параллельно были подведены итоги дополнительных номинаций. В категории «Народное голосование» победил Новосибирск. Дипломы в номинации «Восходящая звезда» получили Архангельск и Владикавказ. В категории «Успешный дебют» отметили Гатчину, Ижевск и Липецк. За «Преемственность и целеустремленность» наградили Нальчик и Сыктывкар. Отдельно были вручены дипломы Донецку и Луганску в специальной номинации «Успешный дебют и воля к победе».
На церемонии было зачитано обращение первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. В нем отмечалось, что конкурс «Культурная столица года», который проводится с 2023 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стал одним из значимых общенациональных проектов. По оценке администрации президента, участие городов в конкурсе способствует росту туристической привлекательности регионов и формированию новых точек развития.
В настоящее время статус культурной столицы носит Грозный — в 2025 году. В 2026 году это звание перейдет к Омску. Челябинск станет следующим городом, который получит этот статус.
Конкурс проводится ежегодно. Участвовать в нем могут административные центры субъектов РФ и городские округа с населением не менее 200 тыс. человек. Победителю предоставляется право в течение года реализовывать расширенную культурную программу федерального масштаба.
