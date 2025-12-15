Ричмонд
В МВД назвали признаки того, что присланное фото может быть вредоносным ПО

МВД: фото и видео с расширением apk может оказаться вредоносной программой.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам следует быть внимательными к фото или видео с расширением apk, которые приходят как от неизвестных пользователей, так и от знакомых контактов. Об этом напомнили в российском МВД.

Речь идёт о файлах, которые могут называться Фото.apk, Видео-архив.apk, IMG.apk и других подобных, пишет ТАСС со ссылкой на силовое ведомство. Если открыть такой файл для просмотра, устройство заражается вредоносным программным обеспечением. Эти программы позволяют мошенникам получить удалённый доступ к устройству жертвы и управлять им.

Аферисты убеждают жертву в том, что присланные фото или видео содержат относящуюся к ней информацию, чтобы заставить просмотреть файлы, добавили в МВД.

Ранее эксперты-программисты назвали симптомы заражения телефона вредоносным программным обеспечением.

Как мошенники крадут деньги таксистов и курьеров через лже-таксометры и радары, читайте здесь на KP.RU.

В МВД раскрыли и другие мошеннические схемы по убеждению для установки вредоносных программ.

Тем временем до России докатилось вредоносное приложение, ворующее данные банковских карт.