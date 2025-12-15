В МВД назвали признаки того, что присланное фото может быть вредоносным ПО

Речь идёт о файлах, которые могут называться Фото.apk, Видео-архив.apk, IMG.apk и других подобных, пишет ТАСС со ссылкой на силовое ведомство. Если открыть такой файл для просмотра, устройство заражается вредоносным программным обеспечением. Эти программы позволяют мошенникам получить удалённый доступ к устройству жертвы и управлять им.