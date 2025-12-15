Движение по проспекту Гагарина перекроют на три дня в Нижнем Новгороде

Три дня кряду в Нижнем Новгороде будет ограничено движение транспорта на части проспекта Гагарина.
Об этом сообщает городская администрация.
Запрет будет работать 15, 16, а также 17 декабря 2025 года в течение длительного времени начиная с 07:00 и заканчивая 22:00. Он связан с проведением массовых мероприятий и касается местного проезда проспекта Гагарина — возле дома № 29, это проезд непосредственно прилегает к Дворцу спорта «Нагорный», где проходят, в частности, хоккейные матчи и ледовые шоу.
Муниципальные власти призывают водителей заблаговременно убрать авто за пределы зоны ограничения, поскольку транспортные средства, которые оставлены там, обещают эвакуировать на штрафстоянку.