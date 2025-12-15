Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение по проспекту Гагарина перекроют на три дня в Нижнем Новгороде

Ограничения будут действовать 15, 16 и 17 декабря на местном проезде.

Три дня кряду в Нижнем Новгороде будет ограничено движение транспорта на части проспекта Гагарина.

Об этом сообщает городская администрация.

Запрет будет работать 15, 16, а также 17 декабря 2025 года в течение длительного времени начиная с 07:00 и заканчивая 22:00. Он связан с проведением массовых мероприятий и касается местного проезда проспекта Гагарина — возле дома № 29, это проезд непосредственно прилегает к Дворцу спорта «Нагорный», где проходят, в частности, хоккейные матчи и ледовые шоу.

Муниципальные власти призывают водителей заблаговременно убрать авто за пределы зоны ограничения, поскольку транспортные средства, которые оставлены там, обещают эвакуировать на штрафстоянку.