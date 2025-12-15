Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский врач сказал, как с первого взгляда понять, что у человека грипп

Минский врач-инфекционист назвал признаки, по которым врач сразу определяет грипп.

Источник: Комсомольская правда

Врач-инфекционист приемного отделения городской клинической инфекционной больницы Минска Никита Соловей в соцсети* назвал признаки, по которым врач сразу определяет грипп у пациента.

«Покрасневшее, слегка одутловатое, лицо, инъекция склер (покраснение слизистой оболочки век, переходной складки или конъюнктивы глазного яблока. — Ред.) и конъюнктив, сухой надсадный кашель, яркая гиперемия слизистой рта», — написал Никита Соловей.

По словам Никиты Соловья, существуют экспресс-тесты и ПЦР, но чаще диагноз ставится по типичной клинике и осмотру.

*Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Facebook, признана экстремистской и запрещена в России.

Кстати, белорусский врач-инфекционист назвал типичные симптомы гриппа в 2025-м.

Кроме того, Минздрав подтвердил, что в Беларуси циркулирует гонконгский грипп. Мы писали, что известно про гонконгский грипп, которым болеют в соседних с Беларусью России и в Европе, и ждут ли его в Беларуси (заразность, симптомы, группы риска).

А еще врач инфекционной больницы Минска назвал, что даст возможность перенести грипп легче.