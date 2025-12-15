Газовый баллон взорвался в автомобиле в Якутии, пострадали два человека

В Якутске в автомобиле Toyota взорвался газовый баллон, после чего транспортное средство охватило пламя. Сведения об этом поступили 15 декабря от прокуратуры Республики Саха (Якутия).
Согласно официальному сообщению ведомства, в результате ЧП пострадали двое молодых людей. Оба пассажира — 25-летние мужчины — получили термические ожоги и были срочно доставлены в больницу.
На текущий момент медицинская информация о состоянии госпитализированных не раскрывается.
