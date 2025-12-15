Газовый баллон взорвался в автомобиле в Якутии, пострадали два человека

Ранее в Китае грузовик с фейерверками взорвался на трассе сразу после ДТП. Припарковавшиеся на обочине автомобилисты наблюдали, как разноцветные огни на протяжении порядка 15 минут озарило ночное небо. Сразу после окончания транспортные средства удалось потушить. О жертвах не сообщалось.