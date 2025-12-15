Приморье в рейтинге «Доходы населения» ниже среднероссийского уровня

Рейтинг регионов по соотношению доходов населения и стоимости фиксированного набора товаров и услуг ежегодно составляет РИА Новости на основе официальных данных Росстата. Для расчётов используются среднедушевые денежные доходы и стоимость условного потребительского набора, включающего стандартный набор продовольственных и непродовольственных товаров и услуг. Индекс формируется по единой методике для всех субъектов, что позволяет сравнивать покупательную способность жителей регионов и отслеживать динамику их положения в разрезе лет.