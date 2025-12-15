Ричмонд
Приморье в рейтинге «Доходы населения» ниже среднероссийского уровня

Среди дальневосточных субъектов Приморье уступает Сахалину, Камчатке, Амурской области и Хабаровскому краю.

Источник: Аргументы и факты

Приморский край занял 26‑е место в рейтинге российских регионов по соотношению доходов населения и стоимости фиксированного набора товаров и услуг, заметно уступив богатым северным и столичным территориям, но опередив несколько субъектов Дальнего Востока.

По индексу «доходы к стоимости набора» Приморский край с показателем 2,55 оказался ниже среднероссийского уровня 2,88 и значительно отстаёт от лидеров списка — Ненецкого автономного округа (5,85), Ямало‑Ненецкого округа (5,40) и Чукотки (5,08), а также от Москвы (4,46) и Магаданской области (4,43).

Среднедушевые денежные доходы жителей Приморья в III квартале 2025 года составили 73,4 тысячи рублей в месяц, что немного выше среднего показателя по России — 73,0 тысячи рублей. Реальные денежные доходы населения края за год выросли на 4,5%, тогда как по стране в целом рост оценён в 6,3%.

Внутри Дальневосточного округа Приморский край уступил по отношению доходов к стоимости набора Сахалинской области (3,98), Камчатскому краю (2,92), Амурской области (2,60) и Хабаровскому краю (2,49), но оказался выше Еврейской автономной области (2,13), Забайкальского края (2,20) и ряда сибирских регионов.

По уровню среднедушевых доходов край заметно отстаёт от северных «сырьевых» территорий и Сахалина, но выглядит сопоставимым или более обеспеченным на фоне многих субъектов Центральной России и Поволжья.

К регионам‑ «соседям» Приморья по диапазону индекса и доходов в рейтинге можно отнести Новосибирскую область (2,59 и 65,1 тысячи рублей), Хабаровский край (2,49 и 71,7 тысячи рублей) и Красноярский край (2,47 и 65,7 тысячи рублей.

Среди территорий с заметно худшими условиями по соотношению доходов и стоимости набора находятся, в частности, Алтайский край (1,87), Республика Дагестан (1,86), Чеченская Республика (1,99) и Республика Ингушетия, замыкающая список с показателем 1,20.

Рейтинг регионов по соотношению доходов населения и стоимости фиксированного набора товаров и услуг ежегодно составляет РИА Новости на основе официальных данных Росстата. Для расчётов используются среднедушевые денежные доходы и стоимость условного потребительского набора, включающего стандартный набор продовольственных и непродовольственных товаров и услуг. Индекс формируется по единой методике для всех субъектов, что позволяет сравнивать покупательную способность жителей регионов и отслеживать динамику их положения в разрезе лет.

