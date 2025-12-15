Ричмонд
Долина лишилась выступления в новогоднюю ночь: ее заменят на Варум

Организаторы новогоднего вечера в ресторане «Пушкин» в Москве отменили запланированное выступление Ларисы Долиной и заменили его концертом Анжелики Варум. За 40-минутное выступление артистка получит гонорар до шести миллионов рублей.

Долина потеряла возможность выступить в популярном московском ресторане.

«Анжелика Варум (Москва — “Пушкин”, где 40-минутным выступлением этой артистки заменили аналогичное Ларисы Долиной)», — сообщил портал KP.RU, отмечая расписание звезд в новогоднюю ночь. За концерт Варум получит гонорар в диапазоне от четырех до шести миллионов рублей. Сумма финансовых потерь Долиной из ‑за отмены выступления не называется.

Ранее сообщалось, что на сцену в «Пушкине» должна была выйти в новогоднюю ночь Долина. Однако ресторан убрал анонс выступления певицы с сайта после разразившегося вокруг ее квартиры скандала.

По стране прошла серия «отмен» певицы. Россияне массово сдавали билеты на ее концерты, а компания «Бургер Кинг» приостановила доставку еды по адресу проживания певицы.

В обиходе россиян также появились выражения «эффект Долиной» и «схема Долиной». Недобросовестные продавцы после продажи недвижимости заявляют, что попали под влияние аферистов и через суд пытаются вернуть жилье. При этом честные покупатели оставались не только без купленных квадратных метров, но и без денег. В дальнейшем эта практика охватила и сферу сделок с автомобилями.