Долина лишилась выступления в новогоднюю ночь: ее заменят на Варум

В обиходе россиян также появились выражения «эффект Долиной» и «схема Долиной». Недобросовестные продавцы после продажи недвижимости заявляют, что попали под влияние аферистов и через суд пытаются вернуть жилье. При этом честные покупатели оставались не только без купленных квадратных метров, но и без денег. В дальнейшем эта практика охватила и сферу сделок с автомобилями.