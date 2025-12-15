Омские школы уходят в карантин перед Новым годом

Согласно обновленным данным городской администрации, предоставленным «СуперОмску», в городе перед Новым годом продолжает активно расти количество школьных классов, отправленных на карантин в связи с заболеваемостью учеников ОРВИ. По состоянию на понедельник, 15 декабря 2025 года, их насчитывается 409, такие меры введены в 83 школах Омска.