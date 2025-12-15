Ричмонд
Омские школы уходят в карантин перед Новым годом

В омских школах и детсадах наблюдаются противоположные карантинные тенденции.

Источник: РИА "Новости"

Согласно обновленным данным городской администрации, предоставленным «СуперОмску», в городе перед Новым годом продолжает активно расти количество школьных классов, отправленных на карантин в связи с заболеваемостью учеников ОРВИ. По состоянию на понедельник, 15 декабря 2025 года, их насчитывается 409, такие меры введены в 83 школах Омска.

Напомним, на минувшей неделе на карантин отправляли 304 класса. По мнению автора, такой рост можно назвать стремительным.

Наряду с этим в детских садах наблюдается противоположная тенденция: если на минувшей неделе временно прерывали работу 62 группы, то теперь таковых осталось 44 в 33 дошкольных учреждениях.