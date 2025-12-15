TMZ: Режиссера Роба Райнера и его жену мог убить их собственный сын

По предварительным данным, режиссера Роба Райнера и его жену Мишель мог убить их собственный сын Ник. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщает TMZ со ссылкой на правоохранителей.
На телах убитых обнаружили резаны раны от ножа. Расследованием занимается отдел по ограблениям и убийствам.
По данным таблоида, лос-анджелесская полиция рассматривает произошедшее как «очевидное убийство».
Ночью 15 декабря в доме, принадлежащем голливудскому режиссеру Робу Райнеру в Лос-Анджелесе, обнаружили тела двух пожилых людей. Позже стало известно, что тела принадлежат самому режиссеру и его супруге. Опознание осложнилось из-за пожара, вспыхнувшего в здании.
Роб Райнер начал свою карьеру в 1968 году: его первым проектом был сценарий для комедии «Комедийный хор братьев Смотерс». В 1980-х годах режиссер добился популярности, срежиссировав известные голливудские фильмы: «Принцесса-невеста», «Останься со мной» и «Это — Spinal Tap».
Наиболее известной актерской работой Роба Райнера была роль в сериале «Все в семье». Он также был режиссером таких картин, как «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик».