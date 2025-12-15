TMZ: Режиссера Роба Райнера и его жену мог убить их собственный сын

Наиболее известной актерской работой Роба Райнера была роль в сериале «Все в семье». Он также был режиссером таких картин, как «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик».