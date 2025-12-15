Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девятерых омских сутенеров хотят посадить в тюрьму на разные сроки

Государственный обвинитель предложил отправить руководителя «массажного салона» в колонию на 8 лет, а его помощникам-администраторам дать от 2 до 4 лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

К лишению свободы предложил государственный обвинитель приговорить 9 жителей города Омска за организацию занятия проституцией. Под суд попали хозяин массажного салона и его восемь администраторов.

В Октябрьском районном суде государственный обвинитель выступил в прениях сторон по уголовному делу в отношении 9 местных жителей, которые обвиняются по статьям «Организация занятия проституцией» и «Вовлечение в занятие проституцией». По версии следствия, в апреле 2016 года в городе было зарегистрирован одним из нынешних подсудимых организация, действующая под вывеской массажных салонов.

Для деятельности своей фирмы организатор привлек в качестве соучастников ещё 8 лиц, выполнявших роли администраторов, а также 11 девушек для оказания интимных услуг. Притон радовал недобропорядочных омичей целых пять лет — с марта 2019 до июня 2024 года. Незаконная деятельность круглосуточного массажного салона была пресечена сотрудниками полиции.

В прениях сторон государственный обвинитель предложил суду назначить руководителю организованной группы наказание в виде 8 лет лишения свободы, администраторам — от 4 до 2 лет лишения свободы. Отбывать наказание предложено в исправительной колонии общего режима. В следующем судебном заседании обвиняемым будем предоставлено право выступить с последним словом.