Девятерых омских сутенеров хотят посадить в тюрьму на разные сроки

В Октябрьском районном суде государственный обвинитель выступил в прениях сторон по уголовному делу в отношении 9 местных жителей, которые обвиняются по статьям «Организация занятия проституцией» и «Вовлечение в занятие проституцией». По версии следствия, в апреле 2016 года в городе было зарегистрирован одним из нынешних подсудимых организация, действующая под вывеской массажных салонов.