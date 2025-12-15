«Известия»: Украинские спецслужбы вербуют подростков в чатах знакомств

Украинские спецслужбы начали вербовать российских подростков через популярные чаты для знакомств, используя схему психологического шантажа. Об этом сообщила газета «Известия».
По данным издания, кураторы представляются в чатах девушками, готовыми на свидание, выясняют у школьников адреса ближайших торговых центров, а затем отправляют видео с «благодарностью от ВСУ». После этого с подростком связываются якобы сотрудники ФСБ, сообщают о возбуждении уголовного дела о государственной измене и предлагают «загладить вину» выполнением секретных заданий.
По такой схеме в ноябре в Москве были завербованы двое школьников. Один из них поджег магазин «Военторг» и релейный шкаф на железной дороге, второй пытался поджечь кинотеатр в ТЦ «Авиапарк», передает газета «Известия».
Поджог кинотеатра произошел 13 ноября. Тогда 16-летний подросток пришел в ТЦ «Авиапарк», вылил горючее на кресла в кинотеатре и поджег их. Подозреваемого задержали. Он рассказал, почему пошел на преступление. Выяснилось, что подростка запугали неизвестные. Он поджег кинотеатр по указке куратора.
12 ноября Совет Федерации одобрил закон, усиливающий ответственность за диверсии и вводящий пожизненное заключение за вовлечение детей в такие действия.