«Известия»: Украинские спецслужбы вербуют подростков в чатах знакомств

По данным издания, кураторы представляются в чатах девушками, готовыми на свидание, выясняют у школьников адреса ближайших торговых центров, а затем отправляют видео с «благодарностью от ВСУ». После этого с подростком связываются якобы сотрудники ФСБ, сообщают о возбуждении уголовного дела о государственной измене и предлагают «загладить вину» выполнением секретных заданий.