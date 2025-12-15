МЧС сказало белорусам, будет ли штраф за новогоднюю гирлянду на окнах. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В пресс-службе на вопрос о том, может ли МЧС оштрафовать белорусов за гирлянды на окнах, ответили так:
«Нет, не может. Но давайте разберемся подробнее, потому что вопрос перед Новым годом действительно актуальный».
В ведомстве напомнили, что гирлянды относятся к низковольтному оборудованию, а также попадают под действие технического регламента ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Это значит, что у них должно быть подтверждение соответствия. То есть сертификат. Подробная информация об этом есть на упаковке гирлянд или же в инструкции.
В МЧС отметили, что надзор за техническим состоянием, безопасной эксплуатацией энергоустановок (в том числе в квартирах, частных домах и садовых домика осуществляется Министерством энергетики. Речь идет про подразделение Госгазэнергонадзора.
«Поэтому проверка гирлянд и привлечение к ответственности за нарушение требований при их эксплуатации не входит в компетенцию МЧС», — обратили внимание в ведомстве.
И порекомендовали белорусам выбирать гирлянды только с сертификатом соответствия, использоваться по инструкции. Также белорусов призвали не включать изделия с повреждениями (к примеру, с оголенными проводами или оплавленными элементами), не допускать использования детьми.
Кстати, белорусы могут быть привлечены к ответственности из-за гирлянд на окнах.
