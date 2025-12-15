Ричмонд
МЧС сказало белорусам, будет ли штраф за новогоднюю гирлянду на окнах

Белорусы узнали, может ли МЧС оштрафовать за новогоднюю гирлянду на окнах.

Источник: Комсомольская правда

МЧС сказало белорусам, будет ли штраф за новогоднюю гирлянду на окнах. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В пресс-службе на вопрос о том, может ли МЧС оштрафовать белорусов за гирлянды на окнах, ответили так:

«Нет, не может. Но давайте разберемся подробнее, потому что вопрос перед Новым годом действительно актуальный».

В ведомстве напомнили, что гирлянды относятся к низковольтному оборудованию, а также попадают под действие технического регламента ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Это значит, что у них должно быть подтверждение соответствия. То есть сертификат. Подробная информация об этом есть на упаковке гирлянд или же в инструкции.

В МЧС отметили, что надзор за техническим состоянием, безопасной эксплуатацией энергоустановок (в том числе в квартирах, частных домах и садовых домика осуществляется Министерством энергетики. Речь идет про подразделение Госгазэнергонадзора.

«Поэтому проверка гирлянд и привлечение к ответственности за нарушение требований при их эксплуатации не входит в компетенцию МЧС», — обратили внимание в ведомстве.

И порекомендовали белорусам выбирать гирлянды только с сертификатом соответствия, использоваться по инструкции. Также белорусов призвали не включать изделия с повреждениями (к примеру, с оголенными проводами или оплавленными элементами), не допускать использования детьми.

Ранее «Мингорсвет» сообщил, что один час праздничной иллюминации в Минске стоит 550 рублей.

Кстати, белорусы могут быть привлечены к ответственности из-за гирлянд на окнах.

Тем временем белорусские врачи «обелили» кофе: можно гипертоникам, при каких болезнях лучше с молоком и почему нельзя себя «пришпоривать» кофе.

А еще МЧС Беларуси назвало опасность популярной в соцсетях елки-невесты.