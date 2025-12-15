МЧС сказало белорусам, будет ли штраф за новогоднюю гирлянду на окнах

В ведомстве напомнили, что гирлянды относятся к низковольтному оборудованию, а также попадают под действие технического регламента ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Это значит, что у них должно быть подтверждение соответствия. То есть сертификат. Подробная информация об этом есть на упаковке гирлянд или же в инструкции.