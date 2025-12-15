Раскрыто, как Капризов переписал клубную статистику в матче с «Бостоном»

Ключевой фигурой игры стал российский нападающий Кирилл Капризов. Он оформил дубль и отдал одну результативную передачу. Эти шайбы стали для форварда 205-й в составе «Миннесоты» в регулярных чемпионатах лиги. Таким образом, Капризов вышел на второе место в истории клуба по этому показателю, сравнявшись с Микко Койву. Абсолютным рекордсменом остается Мариан Габорик, на счету которого 219 голов.