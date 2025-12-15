Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин поддержал проект о дополнительных соцгарантиях семьям участников СВО

Вдовы бойцов СВО смогут поступать в вузы и колледжи по отдельной квоте.

Источник: Комсомольская правда

Правительство одобрило новые льготы для вдов участников спецоперации при поступлении в вузы и колледжи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабинета министров.

В документе отмечается, что законопроект поддержан, но требует доработки с учётом замечаний. Его авторами выступили ряд сенаторов и депутатов от «Единой России».

Инициатива устанавливает для вдов погибших бойцов право на бесплатное обучение по отдельной квоте. Им будет доступно поступление без экзаменов в университеты, техникумы и на подготовительные курсы.

Правительство считает необходимым чётко определить критерии этой категории граждан. Это позволит избежать расширительного толкования новых норм.

Отмечается, что закон не потребует дополнительных бюджетных средств. Право на квотное поступление также распространяется на детей участников СВО.

Ранее стало известно о четырех новых законах, принятых Госдумой России. Все они направлены на поддержку участников спецоперации и их семей. Всего с начала 2022 года принято 152 федеральных закона о мерах поддержки военнослужащих.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше