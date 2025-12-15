Кабмин поддержал проект о дополнительных соцгарантиях семьям участников СВО

Правительство одобрило новые льготы для вдов участников спецоперации при поступлении в вузы и колледжи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабинета министров.
В документе отмечается, что законопроект поддержан, но требует доработки с учётом замечаний. Его авторами выступили ряд сенаторов и депутатов от «Единой России».
Инициатива устанавливает для вдов погибших бойцов право на бесплатное обучение по отдельной квоте. Им будет доступно поступление без экзаменов в университеты, техникумы и на подготовительные курсы.
Правительство считает необходимым чётко определить критерии этой категории граждан. Это позволит избежать расширительного толкования новых норм.
Отмечается, что закон не потребует дополнительных бюджетных средств. Право на квотное поступление также распространяется на детей участников СВО.
Ранее стало известно о четырех новых законах, принятых Госдумой России. Все они направлены на поддержку участников спецоперации и их семей. Всего с начала 2022 года принято 152 федеральных закона о мерах поддержки военнослужащих.