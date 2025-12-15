Коммунальные службы в Омске перешли на усиленный режим работы из-за погоды

Ситуация в регионе находится на особом контроле, вся необходимая техника выведена на улицы.
В приоритете — очистка территорий у школ, детсадов, больниц и других социальных объектов, а также приведение в порядок основных городских магистралей. Аналогичные задачи поставлены главам всех районов и региональному Минтрансу.
Глава региона также попросил жителей быть осторожнее на дорогах и в общественных пространствах из-за сложных погодных условий.
«В дневную смену на уборку города выйдут 215 единиц специальной техники и свыше 300 рабочих. Задачи на ближайшие часы: механизированное прометание и обработка противогололедными материалами основных транспортных артерий, вывоз и уборка снега, очистка остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и подходов к ним, а также тротуаров и пешеходных транзитов», — сообщил мэр города Омска Сергей Шелест.
Напомним, после обильного снегопада синоптики пообещали возвращение низких температур.