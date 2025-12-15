Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коммунальные службы в Омске перешли на усиленный режим работы из-за погоды

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил коммунальным и дорожным службам усилить работу в связи с обильным снегопадом.

Источник: Администрация города Омска

Ситуация в регионе находится на особом контроле, вся необходимая техника выведена на улицы.

В приоритете — очистка территорий у школ, детсадов, больниц и других социальных объектов, а также приведение в порядок основных городских магистралей. Аналогичные задачи поставлены главам всех районов и региональному Минтрансу.

Глава региона также попросил жителей быть осторожнее на дорогах и в общественных пространствах из-за сложных погодных условий.

«В дневную смену на уборку города выйдут 215 единиц специальной техники и свыше 300 рабочих. Задачи на ближайшие часы: механизированное прометание и обработка противогололедными материалами основных транспортных артерий, вывоз и уборка снега, очистка остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и подходов к ним, а также тротуаров и пешеходных транзитов», — сообщил мэр города Омска Сергей Шелест.

Напомним, после обильного снегопада синоптики пообещали возвращение низких температур.