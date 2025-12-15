Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская школа признана самой читающей в России

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в воскресенье, 14 декабря 2025 года, что омская школа № 96 признана самой читающей в финале Всероссийского конкурса «Самая читающая школа России».

Источник: Freepik

В Национальном центре «Россия» в Москве наградили 15 победителей и 30 призеров конкурса на самую читающую школу.

«Стоит отметить, что более 2 000 заявок на участие поступили из всех регионов страны, а 2 омские школы, прошедшие в финал, в числе лучших: школа № 96 — в числе 15 победителей, школа № 151 — в первой пятерке из 30 призеров», — отметил Сергей Шелест.

В конкурсе выбирали победителей в различных номинациях: для начальных классов, средней школы и старшеклассников. В финал в результате отбора прошли 150 учебных заведений из 53 регионов страны.