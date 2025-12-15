Омская школа признана самой читающей в России

В Национальном центре «Россия» в Москве наградили 15 победителей и 30 призеров конкурса на самую читающую школу.
«Стоит отметить, что более 2 000 заявок на участие поступили из всех регионов страны, а 2 омские школы, прошедшие в финал, в числе лучших: школа № 96 — в числе 15 победителей, школа № 151 — в первой пятерке из 30 призеров», — отметил Сергей Шелест.
В конкурсе выбирали победителей в различных номинациях: для начальных классов, средней школы и старшеклассников. В финал в результате отбора прошли 150 учебных заведений из 53 регионов страны.