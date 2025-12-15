Ричмонд
Стало известно, когда состоится прощание с художником Кичигиным

Георгий Кичигин скончался после продолжительной болезни.

Источник: Reuters

Прощание с известным омским художником Георгием Кичигином состоится в среду, 17 декабря. Церемония пройдет в 11:00 в Воскресенском военном соборе (ул. Партизанская, 16). Об этом сообщили в Омском региональном отделение ВТОО Союза художников России.

Георгий Кичигин скончался после продолжительной болезни. Он был членом-корреспондентом Российской академии художеств, заслуженным художником РФ, профессором и почётным гражданином Омской области.

Мастер, бывший наставником для многих поколений творческой интеллигенции, являлся ярким представителем сибирской школы живописи. Его работы хранятся в музеях России и за рубежом, составляя золотой фонд отечественного искусства.