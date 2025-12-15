Стало известно, когда состоится прощание с художником Кичигиным

Прощание с известным омским художником Георгием Кичигином состоится в среду, 17 декабря. Церемония пройдет в 11:00 в Воскресенском военном соборе (ул. Партизанская, 16). Об этом сообщили в Омском региональном отделение ВТОО Союза художников России.