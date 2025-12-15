В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе усилили охрану на Хануку после теракта в Сиднее

Власти Нью-Йорка и Лос-Анджелеса приняли дополнительные меры безопасности в период празднования иудейского праздника Ханука после теракта, произошедшего в Сиднее.
В администрации Нью-Йорка сообщили, что на данный момент у полиции нет информации о конкретной или достоверной угрозе проведению праздничных мероприятий. При этом правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме у синагог и мест массового пребывания людей, чтобы обеспечить безопасность еврейских общин. В заявлении отмечается, что полиция города будет задействована в полном составе на мероприятиях, связанных с Ханукой.
Полиция Лос-Анджелеса также заявила об отсутствии прямых угроз, однако сообщила о повышенной готовности. В городе планируется усилить присутствие сотрудников правоохранительных органов у еврейских учреждений и в местах празднования Хануки.
Поводом для усиления мер безопасности стал теракт в Сиднее. Напомним, в воскресенье злоумышленники открыли огонь по людям на пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, нападавшими оказались двое мужчин в возрасте 50 и 24 лет, которые приходились друг другу отцом и сыном. В результате стрельбы погибли 16 человек, включая одного из нападавших, еще 40 человек получили ранения.
Израильская государственная телерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались представители местной еврейской общины. Позднее полиция сообщила, что на месте теракта были обнаружены и обезврежены саперами два самодельных взрывных устройства.