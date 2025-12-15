В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе усилили охрану на Хануку после теракта в Сиднее

В администрации Нью-Йорка сообщили, что на данный момент у полиции нет информации о конкретной или достоверной угрозе проведению праздничных мероприятий. При этом правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме у синагог и мест массового пребывания людей, чтобы обеспечить безопасность еврейских общин. В заявлении отмечается, что полиция города будет задействована в полном составе на мероприятиях, связанных с Ханукой.