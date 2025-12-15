Что снял и чем известен убитый в США режиссер Роб Райнер

14 декабря голливудского режиссера Роба Райнера и его супругу Мишель обнаружили мертвыми в их доме в Лос-Анджелесе. Оба тела нашли с ножевыми ранениями. Чем был известен режиссер — в материале «Вечерней Москвы».
Райнер родился в семье комедийного дуэта Джейкоба Патрика Райнера и Эстелле Райнер. Окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.
Его карьера стартовала с участия в различных телевизионных шоу, среди которых «Все в семье» — там он сыграл роль Майкла Сторма.
В американском шоу-бизнесе его знают как кинорежиссера, актера, продюсера, который известен своими комедиями и драмами. Некоторые из его работ успели стать классикой кинематографа.
В числе знаменитых картин Райнера — «Пока не сыграл в ящик» (The Bucket List), «Мизери» (Misery), «Принцесса-невеста» (The Princess Bride), «Это Spinal Tap» (This Is Spinal Tap), «Американский президент» (The American President), «Северный край» (North).
Кроме того, он сыграл в фильмах «Волк с Уолл-Стрит» (The Wolf of Wall Street), «Победитель» (Everyone’s Hero), «Когда мы восстанем» (When We Rise), «Шок и трепет» (Shock and Awe), «Хорошая борьба» (The Good Fight).
Режиссер также активно принимал участие в общественной жизни — он поддерживал демократическую партию, выступал за права женщин и защиту окружающей среды.
По данным TMZ, Райнера и его жену Мишель мог убить их собственный сын. Расследованием дела занимается отдел по ограблениям и убийствам.