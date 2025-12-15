Власти бесплатно раздают в Башкирии землю: но не для всех

Жители Башкирии получили возможность бесплатно оформить в собственность земельные участки в Чекмагушевском районе. Объявление об этом опубликовано на официальном сайте Министерства земельных и имущественных отношений республики.
В перечне, доступном гражданам, значатся более 30 участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.
Для подачи заявления и уточнения всех деталей необходимо обратиться непосредственно в территориальный отдел Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии по Чекмагушевскому району.
Право на бесплатное получение земельного участка имеют отдельные категории граждан. В их числе — участники специальной военной операции и члены их семей, а также лица, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Кроме того, на землю или на альтернативную денежную выплату вместо участка могут претендовать молодые и многодетные семьи, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
