В Омской области пострадали в автомобильных авариях два ребенка

Скорая медицинская помощь понадобилась в результате ДТП трехлетнему мальчику и четырнадцатилетней девочке.

Источник: Комсомольская правда

Два ребенка пострадали в автомобильных авариях, произошедших вчера, 14 декабря, на дорогах Омской области. Трехлетнему мальчику и четырнадцатилетней девочке понадобилась медицинская помощь.

Вчера, 14 декабря, в 13.35 часов, произошло ДТП на автодороге Омск—Красноярка. На трассе столкнулись автомобили «Форд Маверик» и «БМВ». В результате этого ДТП медицинская помощь понадобилась двум пассажирам немецкого автомобиля: мальчику 2022 г.р. и женщине 1985 г.р. В этот же день, в 21.10 часов, произошло ДТП в Кировском округе. В столкновении легкового автомобиля «Лада Веста» с большегрузным «Фредлайнером» пострадали водитель отечественного авто и его пассажирка — 14-летняя девочка. Им также понадобилась скорая медицинская помощь.