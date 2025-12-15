Приморцы стали больше развлекаться онлайн в уходящем году

В 2025 году жители Приморья на 17,3% больше времени проводили за чтением электронных книг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост отмечается и в сегменте видео и аудиоконтента — приморцы чаще смотрели фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах (+15,7%) и слушали музыку на стиримингах (+13%), чем годом ранее.