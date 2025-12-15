Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приморцы стали больше развлекаться онлайн в уходящем году

Эксперты холдинга ON Media, входящего в группу компаний МТС, изучили, как жители Приморского края проводили свободное время в уходящем году.

Источник: Комсомольская правда

По данным аналитиков, приморцы стали чаще развлекаться в онлайн среде — читать, слушать музыку и смотреть фильмы.

В 2025 году жители Приморья на 17,3% больше времени проводили за чтением электронных книг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост отмечается и в сегменте видео и аудиоконтента — приморцы чаще смотрели фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах (+15,7%) и слушали музыку на стиримингах (+13%), чем годом ранее.

В топе читательских предпочтений у жителей региона — мистический детектив «Дело теневого сыска» Екатерины Андреевой, а также эпический фэнтези «Ониксовый шторм» и «Четвертое крыло» из цикла «Эмпирей» американской писательницы Ребекки Яррос.

В онлайн-кинотеатре чаще всего выбирали полнометражную картину «Жизнь по вызову», сериал «Виноград», мультсериал «Три кота» и драмеди «Почка».

В музыкальном стриминге у приморских слушателей лидировали «Поезда» от Жени Трофимова и группы «Комната культуры», «Худи» от Джигана, Artik & Asti и NILETTO и Homay от башкирской группы AY YOLA.