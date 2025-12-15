В Пермском крае пропала группа туристов с Урала: что известно на утро 15 декабря

В Пермском крае ищут группу туристов, которая отправилась на гору Ослянку в Кизеловском районе Прикамья ещё 13 декабря. 14 декабря туристы должны были вернуться в лагерь, но никаких сведений о них не поступало.
Сообщается, что группа из 13 человек, оснащённая 12 снегоходами, не была зарегистрирована. Эта группа выдвинулась в поход под руководством екатеринбуржца Антона Кореневского. Также известно, что у туристов было достаточно еды, воды и топлива, чтобы переждать разыгравшуюся непогоду, однако они не брали с собой палатки.
Поисками пропавших туристов занимаются спасатели. Также на их поиски выезжали волонтёры из группы «Снегоходы», но не нашли никаких следов исчезнувшей группы. Волонтёры обратились ко всем местным жителям, у кого есть снегоходы, с призывом присоединиться к поискам.
Поисками туристов занимаются не только сотрудники МЧС и волонтёры, но также следователи и полицейские. Следователи рассказали сайту KP.RU, что изначально туристов было 15, но двое вернулись в лагерь.
Тем временем опубликован список пропавших в Пермском крае туристов. 13 декабря они отправились кататься на снегоходах на гору Ослянка и не вернулись. В группе из 13 мужчин находились путешественники из Екатеринбурга и Верхней Пышмы.
Гора Ослянка, куда отправились туристы — самая высокая вершина Среднего Урала, она расположена в Кизеловском районе Пермского края. Высотой она 1119 метров и вытянута на 16 км.
