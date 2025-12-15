75% девочек в возрасте 11 лет получили первую дозы вакцины от ВПЧ в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
«В Республике Беларусь первую дозу вакцины против ВПЧ-инфекции получили более 75% одиннадцатилетних девочек», — уточнили в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в октябре Беларусь присоединилась к инициативе ВОЗ по вакцинации девочек против инфекции, которая вызвана вирусом папилломы человека. Прививки делаются белорускам, которым в 2025 году исполняется 11 лет. Для вакцинации используется китайская вакцина «Циколин». Она защищает от двух самых опасных высокоонкогенных типов ВПЧ: −16 и −18.
В Минздраве заметили, что указанная вакцина не живая, не содержит биологических продуктов (вирусов) или же их компонентов ни на одном из этапов производств. В связи с указанным она не может стать фактором передачи ВПЧ-инфекции. Вакцина может быть введена с любым интервалом до и после прививок. К примеру, против дифтерии или гриппа.
При условии наличия остатков вакцины в организациях здравоохранения, которые не задействованы в вакцинации 11-летних девочек, возможно проведение вакцинации по показаниям белорускам более старшего возраста.
«Основание — приказ Минздрава от 04.12.2025 № 1499 “О вакцинации против инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, отдельных контингентов населения”, — подчеркнули в ведомстве.
В пресс-службе обратили внимание, что вакцинация белорусок 2011 — 2013 годов рождения первой дозой вакцины, которые были включены в «листы ожидания вакцинации» в организациях здравоохранения до 4 декабря 2025 года, будет проводиться при условии наличия вакцины и после проведения вакцинации контингентов населения согласно Национальному календарю профилактических прививок и перечню профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
