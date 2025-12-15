75% девочек в возрасте 11 лет получили первую дозы вакцины от ВПЧ в Беларуси

В Минздраве заметили, что указанная вакцина не живая, не содержит биологических продуктов (вирусов) или же их компонентов ни на одном из этапов производств. В связи с указанным она не может стать фактором передачи ВПЧ-инфекции. Вакцина может быть введена с любым интервалом до и после прививок. К примеру, против дифтерии или гриппа.