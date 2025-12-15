Главком НАТО в ЕС участвовал в переговорах в Берлине на стороне США

Главнокомандующий НАТО в Европе Алексус Гринкевич принимал участие в переговорах США и Украины в Берлине, которые прошли 14 декабря.
Уточняется, что Гринкевич сидел рядом со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Вместе с ним также находился зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
При этом об участии генерала НАТО во встрече ранее не сообщалось. Какие именно вопросы поднимались на переговорах, также неизвестно, передает РИА Новости.
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Германию на встречу с представителями США вечером 14 декабря. На опубликованных кадрах украинский лидер спускается по трапу из самолета и пожимает руки встречающим его политикам, дипломатам и военным.
Переговоры Украины и США в Берлине продлились около пяти часов. Уточняется, что стороны не достигли окончательных договоренностей, поэтому работу продолжат 15 декабря.
Также на прошлой неделе в Майами прошел очередной раунд переговоров представителей Вашингтона и Киева. По информации СМИ, со стороны Украины в переговорах участвовали секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.