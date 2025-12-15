В Омской области уволили чиновника за нарушение закона

Прокуратура Омской области сообщила в понедельник, 15 декабря 2025 года, что директор одного из муниципальных предприятий Усть-Ишимского района также работал специалистом в отделе ЖКХ местной администрации.
«Таким образом, занимая руководящую должность в организации, мужчина был трудоустроен на муниципальную службу, что запрещено законом», — заявили в ведомстве.
Надзорный орган, как сообщается, внес врио главы Усть-Ишимского района представление, по результатам рассмотрения которого чиновника уволили из администрации.