Трижды мама Айсауле Бакытбек поделилась секретом стройной фигуры

Старшая дочь продюсера и актрисы Баян Алагузовой может похвастаться идеальной фигурой, носить мини и приталенные платья. У Айсауле подрастают три девочки, чуть больше года назад родилась ее младшая дочь, но секрет ее стройности интересует многих ее подписчиц в Instagram. Ее спросили, занимается ли она спортом.
«Да, у меня индивидуальные занятия с тренером 3 раза в неделю. Я сейчас вернула свой вес до всех родов. И, возможно, в более спортивной форме не была никогда в своей жизни “до”. Но работы еще достаточно», — призналась она.