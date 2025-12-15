В Австралии хотят ужесточить законодательство из-за бойни на пляже: какие законы пересмотрят после теракта

Правительство Австралии планирует ужесточить национальное законодательство об оружии. Такое решение последовало после стрельбы в Сиднее, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Энтони Альбанезе.
Альбанезе заявил о готовности кабинета министров принять любые необходимые меры. В частности, могут быть введены ограничения на количество стволов, которое может иметь один человек, а также ужесточены правила лицензирования.
Трагедия произошла в воскресенье на пляже Бондай в Сиднее. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, двое мужчин, 50 и 24 лет, являющиеся отцом и сыном, открыли стрельбу по людям.
В результате нападения погибли 16 человек, включая одного из нападавших. Ещё 40 человек получили ранения различной степени тяжести.
Стоит отметить, что стрельба началась во время церемонии зажигания ханукальных свечей. На мероприятии присутствовало много представителей местной еврейской общины. Полиция позднее сообщила, что с места происшествия были изъяты два активированных самодельных взрывных устройства. Специалисты-сапёры успешно их обезвредили.