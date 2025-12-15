Ричмонд
Высота снежного покрова в Челябинской области местами достигла 18 сантиметров

Таким образом, за сутки прибавилось от 1 до 3 сантиметров снега.

Высота снежного покрова в Челябинской области местами достигла 18 сантиметров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Это следует из обзора погоды за последние 24 часа, начиная с 8:00 14 декабря.

«На всей территории региона прошел снег: где-то небольшой, а локально — умеренный, в северной половине местами — сильный. Выпало от 1,2 мм до 9,2 мм. Местами отмечались слабые метели, ночью в отдельных районах — изморозь. Высота снежного покрова составляет 6−18 см. Температура воздуха днем в воскресенье была минус 3−6, минувшей ночью минус 12−18, в низинах — до 21 градуса», — говорится в комментарии дежурного синоптика.

Таким образом, за сутки прибавилось от 1 до 3 сантиметров снега.

Большую часть новой недели южноуральцев ждет холодная погода — преобладающая дневная температура минус 10−15, только в пятницу, когда пробьется теплый фронт, от нуля до минус 5.