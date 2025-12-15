Высота снежного покрова в Челябинской области местами достигла 18 сантиметров

«На всей территории региона прошел снег: где-то небольшой, а локально — умеренный, в северной половине местами — сильный. Выпало от 1,2 мм до 9,2 мм. Местами отмечались слабые метели, ночью в отдельных районах — изморозь. Высота снежного покрова составляет 6−18 см. Температура воздуха днем в воскресенье была минус 3−6, минувшей ночью минус 12−18, в низинах — до 21 градуса», — говорится в комментарии дежурного синоптика.