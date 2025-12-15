Ричмонд
Суд обязал техникум прекратить сброс стоков в реку в Хабаровске

Учебное заведение должно наладить водоотведение за три года.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске суд рассмотрел дело о сбросе неочищенных сточных вод с территории дорожно-строительного техникума. Нарушения нашли после проверки природоохранной прокуратуры в районе улицы Ямской. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

Суд установил, что с канализационной насосной станции, находящейся в управлении техникума, сточные воды попадали в безымянный ручей и далее в реку Гнилая Падь. При этом подключение к централизованной системе водоотведения не было организовано, хотя техническая возможность для этого существовала.

«Ранее прокуратура вносила представление об устранении нарушений, однако меры приняты не были», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.

Решением суда техникум обязали в течение трех лет наладить надлежащее водоотведение. В случае нехватки средств министерство образования и науки Хабаровского края должно профинансировать работы. Апелляционные жалобы отклонены, решение суда вступило в силу.