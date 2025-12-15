Суд обязал техникум прекратить сброс стоков в реку в Хабаровске

Суд установил, что с канализационной насосной станции, находящейся в управлении техникума, сточные воды попадали в безымянный ручей и далее в реку Гнилая Падь. При этом подключение к централизованной системе водоотведения не было организовано, хотя техническая возможность для этого существовала.