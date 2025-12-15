Зимние школьные каникулы в Татарстане продлятся 12 дней

Зимние школьные каникулы в Татарстане, как и во всей стране, пройдут с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Этот период полностью совпадает с новогодними праздниками: россияне смогут отдохнуть 12 дней подряд и выйдут на работу лишь 12 января.