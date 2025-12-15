Ричмонд
Зимние школьные каникулы в Татарстане продлятся 12 дней

И взрослые, и дети будут отдыхать с 31 декабря по 11 января.

Источник: Комсомольская правда

Зимние школьные каникулы в Татарстане, как и во всей стране, пройдут с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Этот период полностью совпадает с новогодними праздниками: россияне смогут отдохнуть 12 дней подряд и выйдут на работу лишь 12 января.

По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, предстоящие новогодние каникулы станут самыми продолжительными за последние 12 лет. Если с 2013 года длительность праздничного отдыха обычно не превышала 10−11 дней, то в 2025—2026 годах благодаря удачному стечению календарных обстоятельств граждане получат дополнительный день отдыха.

Последняя рабочая неделя декабря окажется сокращенной: офисы и предприятия будут открыты только в понедельник и вторник. Уже 31 декабря начнутся праздничные дни, которые продлятся до 11 января включительно.