Зимние школьные каникулы в Татарстане продлятся 12 дней

Зимние школьные каникулы в Татарстане, как и во всей стране, пройдут с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Этот период полностью совпадает с новогодними праздниками: россияне смогут отдохнуть 12 дней подряд и выйдут на работу лишь 12 января.
По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, предстоящие новогодние каникулы станут самыми продолжительными за последние 12 лет. Если с 2013 года длительность праздничного отдыха обычно не превышала 10−11 дней, то в 2025—2026 годах благодаря удачному стечению календарных обстоятельств граждане получат дополнительный день отдыха.
Последняя рабочая неделя декабря окажется сокращенной: офисы и предприятия будут открыты только в понедельник и вторник. Уже 31 декабря начнутся праздничные дни, которые продлятся до 11 января включительно.