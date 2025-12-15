Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атака БПЛА на Ростовскую область оставили часть жителей без воды

В результате ночной атаки беспилотников повреждена линия электропередачи.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Каменском районе Ростовской области несколько населенных пунктов остались без водоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его информации, из-за повреждения линий электропередачи была остановлена работа водозабора и насосной станции. В результате воду отключили в микрорайоне Заводском города Каменска-Шахтинского, а также в хуторе Масловка и на станции Погорелово. Приступить к восстановительным работам дежурные службы смогут только после завершения операции по обезвреживанию БПЛА.

Напомним, что в ночь на 15 декабря 12 районов Ростовской области, включая Каменский, подверглись массированной атаке дронов. Несмотря на масштаб происшествия, серьезных последствий удалось избежать.

В ряде населенных пунктов были зафиксированы повреждения. Так, в Ростове-на-Дону фрагменты беспилотников повредили кровлю частного дома и стали причиной возгорания двух автомобилей. Владелец одной из машин, пытавшийся самостоятельно потушить огонь, получил ожог руки. Ему была оказана медицинская помощь на месте.

Также возгорания кровли затронули частные дома и подворья в Тарасовском и Каменском районах. Утром муниципальные комиссии приступят к точной оценке и фиксации нанесенного ущерба. Власти региона пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше