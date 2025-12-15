В Тулуне устранили шесть порывов теплотрасс

В центре Тулуна из-за сильных морозов произошло шесть аварий на теплотрассах. Порвались трубы на улицах Ленина, Тухачевского и Павлова. Бригады двое суток безостановочно работали, чтобы устранить все повреждения. Сейчас теплоисточники подают температуру в соответствии с нормативами. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.