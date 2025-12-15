В Тулуне устранили шесть порывов теплотрасс

В центре Тулуна из-за сильных морозов произошло шесть аварий на теплотрассах. Порвались трубы на улицах Ленина, Тухачевского и Павлова. Бригады двое суток безостановочно работали, чтобы устранить все повреждения. Сейчас теплоисточники подают температуру в соответствии с нормативами. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Однако в микрорайоне Жукова до сих пор не найден еще один порыв. Из-за него в подвалах пяти домов (№ 9, 10, 17, 18, 19) скапливается вода. Коммунальщики продолжают поиск места аварии, — говорится в сообщении администрации.
При этом город обеспечен топливом. На всех котельных есть трехдневный запас угля. Кроме того выделено 20 тысяч тонн угля из аварийного резерва для прохождения отопительного сезона. Его завоз начнется на неделе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что аэропорт Братск закрыт из-за непогоды, утренние рейсы задерживаются.