Нурлан Сабуров вышел на ринг с Кроуфордом — редкое видео из Дубая

Нурлан Сабуров сегодня известен как резидент шоу «Stand Up» на ТНТ и один из ведущих YouTube-проекта «Что было дальше?». Его путь в юморе начался с КВН, затем были корпоративные выступления, открытые микрофоны и переезд в Москву, где карьера пошла в гору. Юмор Сабурова строится на личных историях, детстве, семье и стереотипах, с которыми он сталкивался. Он часто балансирует на грани дозволенного, но сохраняет контакт с разной аудиторией и активно взаимодействует со зрителями.