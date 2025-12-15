Ричмонд
Нурлан Сабуров вышел на ринг с Кроуфордом — редкое видео из Дубая

Казахстанский комик провёл закрытую тренировку с одним из самых титулованных боксёров мира на полях ЧМ IBA.

Источник: EL.kz

Казахстанский комик Нурлан Сабуров провёл совместную тренировку с одним из самых известных боксёров мира Теренсом Кроуфордом, сообщает El.kz.

Видео с закрытой тренировки появилось в сети во время чемпионата мира IBA, который проходит в Дубае. Запись сделана за пределами официальной программы турнира и быстро привлекла внимание как фанатов бокса, так и поклонников стендапа.

Кадры опубликовал фотограф Эдуард Азелицкий. На них видно, как Теренс Кроуфорд работает с Сабуровым на ринге, подсказывает движения и страхует во время упражнений. Очевидцы отметили, что подобные частные тренировки с бойцом такого уровня случаются крайне редко.

Интерес к этому эпизоду усиливает биография самого Сабурова. Он родился в Степногорске и с раннего возраста занимался боксом. В спорт его привёл дедушка, который поддерживал внука и верил, что тот сможет добиться серьёзных результатов.

Сабуров тренировался несколько лет и участвовал в соревнованиях, а бокс стал для него способом обрести уверенность и уважение среди сверстников. Позже этот опыт не раз появлялся в его выступлениях и стал частью сценического образа комика.

Во время тренировки между Сабуровым и Кроуфордом завязался разговор о личной жизни. Американский боксёр рассказал о своей семье и признался, что старается беречь себя и не проводить лишние спарринги. Диалог получился лёгким и живым, что добавило видео популярности.

Нурлан Сабуров сегодня известен как резидент шоу «Stand Up» на ТНТ и один из ведущих YouTube-проекта «Что было дальше?». Его путь в юморе начался с КВН, затем были корпоративные выступления, открытые микрофоны и переезд в Москву, где карьера пошла в гору. Юмор Сабурова строится на личных историях, детстве, семье и стереотипах, с которыми он сталкивался. Он часто балансирует на грани дозволенного, но сохраняет контакт с разной аудиторией и активно взаимодействует со зрителями.

Тем временем имя Теренса Кроуфорда продолжает обсуждаться в боксерском мире. Недавно он лишился пояса WBC и перестал быть абсолютным чемпионом, однако остаётся одной из ключевых фигур современного бокса.

Параллельно не утихают разговоры о возможном поединке Кроуфорда с казахстанцем Жанибеком Алимханулы. Осенью Алимханулы заявлял, что бой может состояться в следующем году при совпадении интересов сторон.

Тренер американского боксёра Берни Дэвис отмечал, что Кроуфорд готов рассмотреть этот вариант при определённых условиях. Планировавшийся в Сан-Антонио бой Алимханулы с Эрисланди Ларой не состоялся из-за допинг-скандала, что временно изменило расклад в среднем весе.

Нурлан Сабуров не впервые показывает свои навыки в боксе. Ранее его видео с тренировки уже вызывало волнения в соцсетях.

«Опасный человек. Сначала изобьёт, потом засмеёт», — писали комментаторы.