Нурлан Сабуров вышел на ринг с Кроуфордом — редкое видео из Дубая

Казахстанский комик Нурлан Сабуров провёл совместную тренировку с одним из самых известных боксёров мира Теренсом Кроуфордом, сообщает El.kz.
Видео с закрытой тренировки появилось в сети во время чемпионата мира IBA, который проходит в Дубае. Запись сделана за пределами официальной программы турнира и быстро привлекла внимание как фанатов бокса, так и поклонников стендапа.
Кадры опубликовал фотограф Эдуард Азелицкий. На них видно, как Теренс Кроуфорд работает с Сабуровым на ринге, подсказывает движения и страхует во время упражнений. Очевидцы отметили, что подобные частные тренировки с бойцом такого уровня случаются крайне редко.
Интерес к этому эпизоду усиливает биография самого Сабурова. Он родился в Степногорске и с раннего возраста занимался боксом. В спорт его привёл дедушка, который поддерживал внука и верил, что тот сможет добиться серьёзных результатов.
Сабуров тренировался несколько лет и участвовал в соревнованиях, а бокс стал для него способом обрести уверенность и уважение среди сверстников. Позже этот опыт не раз появлялся в его выступлениях и стал частью сценического образа комика.
Во время тренировки между Сабуровым и Кроуфордом завязался разговор о личной жизни. Американский боксёр рассказал о своей семье и признался, что старается беречь себя и не проводить лишние спарринги. Диалог получился лёгким и живым, что добавило видео популярности.
Нурлан Сабуров сегодня известен как резидент шоу «Stand Up» на ТНТ и один из ведущих YouTube-проекта «Что было дальше?». Его путь в юморе начался с КВН, затем были корпоративные выступления, открытые микрофоны и переезд в Москву, где карьера пошла в гору. Юмор Сабурова строится на личных историях, детстве, семье и стереотипах, с которыми он сталкивался. Он часто балансирует на грани дозволенного, но сохраняет контакт с разной аудиторией и активно взаимодействует со зрителями.
Тем временем имя Теренса Кроуфорда продолжает обсуждаться в боксерском мире. Недавно он лишился пояса WBC и перестал быть абсолютным чемпионом, однако остаётся одной из ключевых фигур современного бокса.
Параллельно не утихают разговоры о возможном поединке Кроуфорда с казахстанцем Жанибеком Алимханулы. Осенью Алимханулы заявлял, что бой может состояться в следующем году при совпадении интересов сторон.
Тренер американского боксёра Берни Дэвис отмечал, что Кроуфорд готов рассмотреть этот вариант при определённых условиях. Планировавшийся в Сан-Антонио бой Алимханулы с Эрисланди Ларой не состоялся из-за допинг-скандала, что временно изменило расклад в среднем весе.
Нурлан Сабуров не впервые показывает свои навыки в боксе. Ранее его видео с тренировки уже вызывало волнения в соцсетях.
«Опасный человек. Сначала изобьёт, потом засмеёт», — писали комментаторы.