NYT: США потеряли радиоактивный генератор в Гималаях во время слежки за Китаем

Центральное разведывательное управление США в 1965 году потеряло в Гималаях плутониевый генератор во время слежки за Китаем. Об этом сообщила газета The New York Times.
Авторы материала отмечают, что в 1964 году, когда Пекин провел первые испытания ядерной бомбы, Штаты решили установить на вершине горы Нанда-Деви разведывательное оборудование, среди которого был работающий на плутонии-238 портативный генератор SNAP-19C.
Генератор доставили опытные альпинисты из США и Индии вместе с журналистом National Geographic Барри Бишопом.
Когда альпинисты практически оказались на вершины горы, погода резко ухудшилась, началась магнитная буря. Скалолазам пришлось срочно спускаться, они оставили на горе все оборудование — в том числе весивший 22 килограмма генератор. Как пишет газета, в нем находилась почти треть плутония от использовавшегося в сброшенной на Нагасаки американской бомбе.
Год спустя альпинисты все же вернулись на гору, однако генератор не нашли. Его местонахождение неизвестно по сей день, уточняет NYT.
