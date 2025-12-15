В Екатеринбурге популярный автобус заменят троллейбусом

В ближайшее время начнется обкатка трассы. Промежуток от улицы Мира до улицы 40 лет ВЛКСМ троллейбусы будут проходить на автономном ходу. Троллейбусы будут следовать вместо Технопарка до окраины микрорайона ЖБИ — конечной «Улица 40 лет ВЛКСМ». Данное изменение связано с тем, что обкатка маршрута до прежней конечной была провалена, — отмечается в сообщении.