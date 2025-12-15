В Екатеринбурге популярный автобус заменят троллейбусом

Они начнут курсировать 1 февраля. Обслуживать маршрут будут троллейбусы БКМ-32100D «Ольгерд». В будние дни на маршруте будет находиться шесть троллейбусов, а в выходные — пять, сообщает телеграм-канал «Транспортные новости ЕКБ».
В ближайшее время начнется обкатка трассы. Промежуток от улицы Мира до улицы 40 лет ВЛКСМ троллейбусы будут проходить на автономном ходу. Троллейбусы будут следовать вместо Технопарка до окраины микрорайона ЖБИ — конечной «Улица 40 лет ВЛКСМ». Данное изменение связано с тем, что обкатка маршрута до прежней конечной была провалена, — отмечается в сообщении.