В Екатеринбурге популярный автобус заменят троллейбусом

В Екатеринбурге на смену автобусам № 25, которые связывают ЖБИ и ВИЗ, придут троллейбусы.

Источник: Freepik

Они начнут курсировать 1 февраля. Обслуживать маршрут будут троллейбусы БКМ-32100D «Ольгерд». В будние дни на маршруте будет находиться шесть троллейбусов, а в выходные — пять, сообщает телеграм-канал «Транспортные новости ЕКБ».

В ближайшее время начнется обкатка трассы. Промежуток от улицы Мира до улицы 40 лет ВЛКСМ троллейбусы будут проходить на автономном ходу. Троллейбусы будут следовать вместо Технопарка до окраины микрорайона ЖБИ — конечной «Улица 40 лет ВЛКСМ». Данное изменение связано с тем, что обкатка маршрута до прежней конечной была провалена, — отмечается в сообщении.